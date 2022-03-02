Qualcomm расширяет лидерство в области подключения с выпуском Wi-Fi 7

Компания Qualcomm Technologies, объявила сегодня о самой совершенной в мире системе подключения Wi-Fi + Bluetooth в отрасли: FastConnect 7800. Это передовое решение для подключения клиентов сочетает в себе мощь высокоскоростного Wi-Fi со сверхмалой задержкой и новейшую технологию Wi-Fi. Wi-Fi 7 использует ряд улучшений звука Bluetooth, которые поднимают планку ожиданий потребителей в отношении качества звука. FastConnect 7800 лидирует в отрасли благодаря внедрению многоканальной технологии High Band Simultaneous (HBS) — возможности премиум-класса для сетей Wi-Fi 7, которая раскрывает огромный потенциал нескольких соединений 5 ГГц и 6 ГГц для обеспечения максимальной пропускной способности и минимальной задержки, при этом резервируя спектр 2,4 ГГц с интенсивным трафиком для Bluetooth и Wi-Fi с более низкой пропускной способностью.

HBS Multi-Link — это фирменная реализация Wi-Fi 7 в FastConnect 7800, которая одновременно использует два радиомодуля Wi-Fi для четырех потоков высокочастотного подключения в диапазонах 5 ГГц и/или 6 ГГц. FastConnect 7800 поддерживает все многоканальные режимы, а благодаря HBS Multi-Link потребители могут свести к минимуму задержки и помехи, соединение без джиттера и молниеносно высокие скорости, используя каналы 320 МГц во все более доступном спектре 6 ГГц или каналы 240 МГц из доступных по всему миру. 4-Stream Dual-Band Simultaneous (DBS) расширяется до высоких частот и может принести пользу в современных сетях. Он основан на известной технологии Qualcomm 4-Stream DBS (2x2 + 2x2) с каналами Wi-Fi 5 и/или 6 ГГц, используемыми совместно для обеспечения чрезвычайно низкой задержки между точкой доступа и клиентом или независимо для многоклиентских сценариев. Например, мобильное устройство, подключающееся к точке доступа Wi-Fi 6/6E (для транзитного соединения 2x2 в высокочастотном диапазоне), может одновременно подключаться к гарнитуре XR (для фронтального соединения 2x2 также в высокочастотном спектре), свободной от низкой пропускной способности и перегруженность диапазона 2,4 ГГц.
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