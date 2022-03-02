Qualcomm расширяет лидерство в области подключения с выпуском Wi-Fi 7

HBS Multi-Link — это фирменная реализация Wi-Fi 7 в FastConnect 7800, которая одновременно использует два радиомодуля Wi-Fi для четырех потоков высокочастотного подключения в диапазонах 5 ГГц и/или 6 ГГц. FastConnect 7800 поддерживает все многоканальные режимы, а благодаря HBS Multi-Link потребители могут свести к минимуму задержки и помехи, соединение без джиттера и молниеносно высокие скорости, используя каналы 320 МГц во все более доступном спектре 6 ГГц или каналы 240 МГц из доступных по всему миру. 4-Stream Dual-Band Simultaneous (DBS) расширяется до высоких частот и может принести пользу в современных сетях. Он основан на известной технологии Qualcomm 4-Stream DBS (2x2 + 2x2) с каналами Wi-Fi 5 и/или 6 ГГц, используемыми совместно для обеспечения чрезвычайно низкой задержки между точкой доступа и клиентом или независимо для многоклиентских сценариев. Например, мобильное устройство, подключающееся к точке доступа Wi-Fi 6/6E (для транзитного соединения 2x2 в высокочастотном диапазоне), может одновременно подключаться к гарнитуре XR (для фронтального соединения 2x2 также в высокочастотном спектре), свободной от низкой пропускной способности и перегруженность диапазона 2,4 ГГц.