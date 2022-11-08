Qualcomm разрабатывает процессор для десктопов

Если вы следите за рынком ноутбуков в последнее время, то заметили, что некоторые крупные производители вроде Apple и Microsoft уже активно работают над ARM-платформами. У Apple уже есть два поколения собственных чипов, которые оказались более чем достойным решением и продаются просто отлично, у конкурента ситуация хуже, но развитие в этом направлении явно есть. А теперь компания Qualcomm официально заявила, что к 2024 году представит свой собственный десктопный процессор, на базе которого можно будет собрать ноутбук, планшет или даже десктопный компьютер. Конечно, к последнему есть масса вопросов, но в целом это очень интересная новость, так как ноутбук на ARM-процессоре имеет целый ряд преимуществ по сравнению с текущими решениями на рынке.

Например, среди важнейших бонусов стоит выделить низкое потребление энергии — ноутбуки на такого рода процессорах могут похвастаться длительностью автономной работы свыше десяти часов, что для многих покупателей является важнейшим преимуществом при покупке. При этом такие процессоры выделяют меньше тепла и не требуют активной системы охлаждения, так что ноутбук можно делать тоньше и легче, чем конкуренты. Есть некоторые проблемы с производительностью, но у Qualcomm есть ещё полтора года на то, чтобы сделать мощное решение и выйти на рынок с достойным ответом решениям от Apple. Будем надеяться, что у компании всё получится и рынок ноутбуков преобразуется в лучшую сторону за счёт новейших технологий.
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