Qualcomm скоро анонсирует Snapdragon 678

Компания Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon 678.

Qualcomm Snapdragon 678 построен на процессе ТОО 11nm. Процессор обеспечивает небольшое повышение производительности по сравнению с предшественником Snapdragon 675. У Snapdragon 678 процессор Kryo 460 с тактовой частотой 2,2 ГГц по сравнению с 2,0 ГГц на Snapdragon 675. Однако графический процессор на 678 - тот же Adreno 612, но компания Qualcomm заявляет, что повысила производительность.

Kryo представляет собой серию полу-кастомных ядер ARM, которые Qualcomm использует на своих процессорах Snapdragon. Здесь Kryo 460 относится к ядрам Cortex A76 и Cortex A55. Из них высокопроизводительные ядра 2xA76 работают с тактовой частотой до 2,2 ГГц.
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