Qualcomm стоит дороже 100 миллиардов

Компания Qualcomm занимает лидирующую позицию на рынке мобильных процессоров и показывает просто отличные показатели роста продаж. Буквально с каждым годом компания продает все больше и больше своих процессоров, а с ростом 5G есть вероятность, что компания Qualcomm выйдет еще на более высокую позицию, ведь на рынке не так много компаний, способных предоставить процессоры с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Кроме того, теперь стоимость компании перевалила за 100 миллиардов долларов, то есть компания стала очень дорогой по меркам современного рынка. Конечно, до звания самой дорогой ей еще очень далеко, но производитель показал неплохие темпы роста и в будущем стоимость вырастет еще больше. Это прорыв, не иначе.