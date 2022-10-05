Qualcomm уже тестирует Snapdragon 7 Plus Gen 1

Инсайдеры сегодня впервые поделились информацией о том, что процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1 официально готовится к старту продаж — дело в том, что его обнаружили в базе бенчмарков. Конечно, пока что говорить о конкретных характеристиках процессора рано, так как это инженерный образец на специальном стенде, а не полноценный смартфон с процессором, но всё равно ситуация интересная. Ещё в ходе анонса Snapdragon 7 Plus Gen 1 представители компании Qualcomm заявили, что они создают процессор среднего класса с функциями флагмана, и многие почему-то тогда решили, что идёт речь о производительности в играх, гигагерцах и так далее. На деле речь шла о других функциях, которые ранее не были представлены в среднем классе исключительно по вине процессоров.

Например, далеко не все смартфоны среднего класса получали камеры с разрешением 48 Мп, хотя сама камера стоит очень дешево — буквально пару долларов. Почему же производители не использовали такие камеры в своих смартфонах? Потому что для поддержки такого разрешения нужно было использовать более продвинутый процессор, буквально флагманского уровня, и в этом случае цена смартфона сильно увеличивалась — пользователь бы такой гаджет уже не покупал. Теперь, когда будет процессор Snapdragon 7 Plus Gen 1 с поддержкой почти всех современных технологий, можно будет не переживать о расширении линеек смартфонов среднего класса. Будем надеяться, что он поступит в продажу в ближайшее время, а не через год.