Qualcomm выпустила Snapdragon Dev Kit за 900 долларов

Вчера появилась информация о том, что девктик Snapdragon Dev Kit был представлен компанией Qualcomm для разработчиков по цене в 899 долларов, что в целом не так уж и дорого, учитывая, что ноутбуки на данной платформе стоят дороже и они при этом не дают той же свободы действий. Кроме того, стоит отметить, что данный девки оснащён топовым чипом Snapdragon X Elite, так что это действительно мощное решение. И поскольку этот процессор использует ядра на базе архитектуры ARM, а не x86, его сильной стороной должна была стать энергоэффективность. Но, как отмечает один из разработчиков после проведения ряда тестов вроде Cinebench 2024, Snapdragon X Elite демонстрирует высокий уровень энергопотребления при работе в данном комплекте.

Учитывая, что Snapdragon Dev Kit не является мобильным устройством и не может использоваться вдали от розетки, вполне логично, что Qualcomm позволяет Snapdragon X Elite работать на полную мощность, чтобы разработчики могли оценить весь спектр его производительности. С другой стороны, это отдаляет разработчиков от реального положения дел, потому что на деле процессор будет работать в реальности не на таком уровне производительности. Всё же в тонком ноутбуке процессор не даст тех же результатов и возможностей, что обязательно стоит учитывать разработчикам, которые хотят создать оптимальное решение для будущих пользователей. Но сам факт наличия такой системы за 900 долларов — огромная победа для многих участников рынка.
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