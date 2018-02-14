Qualcomm вновь обвиняют

Виной плохих продаж умных часов назвали компанию Qualcomm, пусть это обвинение и абсурдно. Дело в том, что на протяжении достаточно длительного времени компания не улучшает свой процессор для носимой электроники. Это, якобы, повлияло на продажи умных часов других компаний. Однако, говорить, что производитель не хочет улучшать процессор и это стало причиной низки продаж - абсурдно. Компания заинтересована в улучшении своих моделей, так как это влияет на прибыль и если Qualcomm не показывает более мощное решение, то у компании просто такого решения нет. Не думаю, что рынок умных часов страдает именно из-за этого, скорее производители не знаю как привлечь покупателя. Будем надеяться, что вскоре ситуация немного изменится и бренды будут показывать интересные решения, а не то, что сейчас есть на рынке.