Qualcomm вновь судится с ARM за 1% технологий

Мобильные процессоры Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus стали первыми чипами Qualcomm, которые используют собственные ядра Oryon, разработанные, как утверждает производитель, внутри компании. Да, в определённый момент Qualcomm решила пойти по пути Apple и представить процессоры, лишённые технологий сторонних компаний, однако ARM с этим не согласна, из-за чего сейчас два бренда судятся на довольно крупную сумму средств. И в ходе судебного разбирательства в федеральном суде Делавэра бывшего руководителя Apple (сейчас он работает в Qualcomm) допросили о том, какой объём технологий от компании ARM используется в чипах Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Он уверенно заявил, что речь идёт менее чем об одном проценте.

Естественно, даже 1% технологий в данном случае может означать колоссальные финансовые потери, но сначала нужно доказать, что этот 1% технологий действительно имеет значение при производстве собственных ядер Qualcomm. Если компания сможет доказать суду, что она не копировала разработки ARM и её ядра действительно полностью уникальны, то платить штраф не придётся. В противном же случае есть шанс, что Qualcomm будет вынуждена выплачивать ARM десятки миллионов долларов за лицензирование определённых решений — речь идёт примерно о 300 миллионах долларов в год. Это большая сумма, но на самом деле Qualcomm явно может себе это позволить — она выпускает чипы для всех флагманских смартфонов на планете (помимо iPhone, конечно).