Qualcomm заявляет, что переход ПК на процессоры на базе Arm неизбежен

Согласно вчерашним новостям от Investor Day, Qualcomm готовит высокопроизводительные SoC Arm для рынка ПК. Компания недавно приобрела Nuvia Inc., стартап, специализирующийся на создании новых IP-адресов на базе Arm ISA. И это то, что Qualcomm будет использовать при создании процессоров для ПК следующего поколения. Согласно планам компании, в августе 2022 года она должна начать выборку OEM-партнеров с этими новыми чипами, и мы увидим их в руках потребителей в начале 2023 года. Если все пойдет по плану, это должно стать прямым конкурентом AMD, Intel, а теперь и Apple на рынке высокопроизводительных SoC. После ПК компания планирует заняться рынком центров обработки данных, мобильных устройств и автомобилей.