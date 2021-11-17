Qualcomm заявляет, что переход ПК на процессоры на базе Arm неизбежен

Qualcomm участвовала в создании SoC для рынка ПК с линейкой Snapdragon. Эти процессоры в основном были усовершенствованными версиями своих мобильных разработок и основывались на архитектуре набора инструкций Arm (ISA). Microsoft поддержала эти усилия, создав проект Windows-on-Arm (WoA), который позволяет ОС Windows работать на процессорах Arm. Однако до сих пор разработки Qualcomm не были очень мощными, поскольку они представляли относительно умеренный подход к проблеме и почти не имели смысла покупать по сравнению со стандартными ноутбуками, оснащенными процессорами x86 от AMD и Intel. Это скоро изменится.

Согласно вчерашним новостям от Investor Day, Qualcomm готовит высокопроизводительные SoC Arm для рынка ПК. Компания недавно приобрела Nuvia Inc., стартап, специализирующийся на создании новых IP-адресов на базе Arm ISA. И это то, что Qualcomm будет использовать при создании процессоров для ПК следующего поколения. Согласно планам компании, в августе 2022 года она должна начать выборку OEM-партнеров с этими новыми чипами, и мы увидим их в руках потребителей в начале 2023 года. Если все пойдет по плану, это должно стать прямым конкурентом AMD, Intel, а теперь и Apple на рынке высокопроизводительных SoC. После ПК компания планирует заняться рынком центров обработки данных, мобильных устройств и автомобилей.
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