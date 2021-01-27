Qualcomm заключила сделку с автотехнологической фирмой Veoneer

Компания Veoneer, стремительно развивающаяся в области автомобильных технологий, заявляет, что только что подписала соглашение о сотрудничестве с американским производителем микросхем Qualcomm о совместном партнерстве в разработке программного обеспечения и платформы микросхем, которые могут быть развернуты для передовых мобильных систем помощи водителю.

Обе компании сообщили о своих планах объединить усилия и предоставить столь необходимые технологии как с точки зрения аппаратного, так и программного обеспечения, которые позволят и дальше развивать мобильные системы с улучшенной поддержкой водителя. Ожидается, что новое партнерство будет конкурировать с некоторыми другими известными компаниями в отрасли

Veoneer заявила, что уже имеет специальное программное обеспечение под названием Arriiver, которое будет сосредоточено на разработке соответствующих вспомогательных средств с помощью программного обеспечения для улучшения работы таких систем помощи водителю. Генеральный директор Ян Карлсон в своем заявлении заявил, что как соглашение с Qualcomm, так и создание подразделения Arriver являются важными вехами в общем развитии компании. Кроме того, программное обеспечение Arriver, по словам генерального директора Яна Карлсона, уже работает на платформе Qualcomm Snapdragon Ride Platform, которая может стать доступной для клиентов в автомобильной промышленности через несколько месяцев.