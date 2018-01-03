Qualcomm занимает 40% рынка

После детального анализа мобильного рынка оказалось, что компания Qualcomm занимает 40% всего рынка мобильных телефонов и планшетов. Пока что говорить о том, что эта информация правдивая мы не будем - все же аналитические агенства частенько работают на компании и выдают те новости, которые им нужны, плюс что-то нам слабо верится, что при наличии такого громадного количества смартфонов на MediaTek, компания Qualcomm смогла заработать почти половину рынка смартфонов. Есть ощущение, что либо проверяли не весь рынок, а только какой-то регион, либо информация не совсем точная. Пока что графики выглядят таким образом, мы же ждем еще каких-то выводов за прошлый год и тогда будем говорить о возможности конкуренции на рынке мобильных процессоров. Все же, на один источник полагаться не сильно хочется, это сулит просчетами.