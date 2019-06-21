ROG Strix LC 120/240/360 RGB и его функции

ASUS также привезла на Computex 2019 геймерскую гарнитуре ROG Theta Electret с возможностью подключения к Hi-Fi аппаратуре, блоки питания ROG Strix 750W Gold и 650W Gold с 10-летней гарантией и бета-версию приложения Aura Creator, предназначенного для тонкой настройки RGB-подсветки совместимых с технологией Aura Sync устройств.Системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа c вентиляторами диаметром 120, 240 и 360 мм оснащены настраиваемой RGB-подсветкой. Вентиляторы фирменной конструкции обеспечивают усиленный воздушный поток и статическое давление, сохраняя невысокий уровень шума при работе.О стоимости новинки пока неизвестно.