RPCS3 теперь поддерживает процессоры Ryzen 9000

Так что работа разработчиков действительно заслуживает уважения, потому что процессоры нового поколения ещё даже не вышли и у пользователей явно сейчас нет проблем с оптимизацией. Более того, совсем недавно разработчики выпустили крупнейший апдейт данного эмулятора, в котором реализовали массу новых функций, в том числе затрагивающих оптимизацию и повышение производительности в играх. Теперь они добавили поддержку свежих чипов, что, теоретически, позволит на мощной системе играть в любые игры удешдшего поколения консоли. Теперь осталось только дождаться новых процессоров компании AMD, чтобы определить стоят ли они своих денег или нет. Есть мнение, что это минорное обновление чипов и от предыдущего поколения они будут отличаться всего на несколько процентов производительности в бенчмарках.