RPCS3 теперь поддерживает процессоры Ryzen 9000

Вчера появилась официальная информация о том, что процессоры AMD с архитектурой Zen 5, то есть модели линеек Ryzen 9000 и Ryzen AI 300, смогут без проблем запускать игры на RPCS3, популярном эмуляторе игровой консоли PlayStation 3. Данный эмулятор существует уже 13 лет и теперь он получил обновление для работы на компьютерах с процессорами AMD Zen 5, что является существенным подарком для фанатов ретро-игр, которые планируют собрать новую систему в обозримом будущем. Стоит напомнить, что эмулятор RPCS3 очень сильно зависит от производительности процессора и нуждается в серьёзной оптимизации работы клиента под конкретную архитектуру, чтобы пользователь получал стабильную работу системы.

Так что работа разработчиков действительно заслуживает уважения, потому что процессоры нового поколения ещё даже не вышли и у пользователей явно сейчас нет проблем с оптимизацией. Более того, совсем недавно разработчики выпустили крупнейший апдейт данного эмулятора, в котором реализовали массу новых функций, в том числе затрагивающих оптимизацию и повышение производительности в играх. Теперь они добавили поддержку свежих чипов, что, теоретически, позволит на мощной системе играть в любые игры удешдшего поколения консоли. Теперь осталось только дождаться новых процессоров компании AMD, чтобы определить стоят ли они своих денег или нет. Есть мнение, что это минорное обновление чипов и от предыдущего поколения они будут отличаться всего на несколько процентов производительности в бенчмарках.