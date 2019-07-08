RTX 2060 SUPER и его характеристика

Флагман линейки — серия Tubro EVO, разработанная таким образом, чтобы процессор не испытывал перегрева в компактном компьютерном корпусе. Специальный кожух эффективно доставляет холодный воздух даже в ограниченном пространстве. Наличие сдвоенного подшипника в конструкции вентилятора обеспечивает вдвое больший срок его службы.У видеокарт Dual EVO сразу два вентилятора Axial-tech с геометрически оптимизированной крыльчаткой. Для бесперебойной работы ускорители на архитектуре NVIDIA Turning оснащены радиатором с увеличенной площадью. Надежность крепления системы охлаждения обеспечивается дополнительной усилительной пластиной.ROG Strix интересна фирменным дизайном лопастей вентиляторов Wing-blade, обеспечивающим качественное охлаждение процессора RTX 2060 SUPER. Благодаря технологии Max Contact радиаторы очень плотно прилегают к плоскости процессора, а вентиляторы серии Axial-tech обеспечивают отличный уровень охлаждения. Для управления циркуляцией воздуха предусмотрено сразу несколько фирменных утилит.О стоимости новинки пока неизвестно.