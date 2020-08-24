Рабочая станция Eurocom Sky Z7 построена на базе i9-10900K

В сентябре этого года компания Eurocom выпустит свой новейший мощный ноутбук Sky Z7. Ноутбук будет доступен с процессорами Intel 10-го поколения вплоть до i9-10900K. Покупателям станут доступны конфигурации с графическим процессором NVIDIA RTX 2080 Super.

Мобильная рабочая станция Eurocom Sky Z7 предлагает до 128 Гб оперативной памяти DDR4 и до 13 Тб хранилища SSD. Топовая комплектация включает 144 Гц монитор с разрешением 4K. Sky Z7 имеет несколько портов, таких как Thunderbolt 3, USB-C 3.2, два mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 с HDCP и три USB 3.2. Также есть LAN-порт Killer E3000 Ethernet RJ-45. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой. Ноутбук питается от двух аккумуляторов суммарной емкостью 560 Вт.

Стоимость и доступность ноутбука не объявлена.
Комментарии и отзывы Eurocom Sky Z7
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