Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 увеличивает производительность на 9% в 4K с RX 6800XT

AMD представила драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.1. Новый драйвер должен обеспечить производительность в 4K разрешении на 9% на графической карте RX 6800XT. Кроме того, драйвер оптимизирует недавно выпущенную игру The Medium. Драйвер уже можно скачать с официального сайта компании.

Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 исправляет известные ошибки, в том числе и в других играх, например в Doom Eternal и Metro Exodus. Была исправлена ошибка с мерцанием экрана при использовании утилиты MSI Afterburner и другие. С полным списком исправлений можно ознакомиться на сайте AMD.