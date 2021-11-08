Radxa CM3 предлагает альтернативу Raspberry Pi CM4

Команда разработчиков Radxa представила новый вычислительный модуль, предлагающий альтернативу Raspberry Pi CM4, работающий от Rockchip RK3566, четырехъядерный процессор Cortex-A55 (ARM v8) 64-битный SoC @ 2,0 ГГц с поддержкой 1 ГБ, 2 ГБ, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ памяти eMMC. Подключения на плате включают 1 порт USB 2.0 (высокоскоростной), 1 порт USB 3.0 (5 Гбит/с), 1 хост PCIe с 1 полосой, Gen 2 (5 Гбит/с) и 2 порта SATA, один общий с USB 3, один общий с PCIe. С опциональной беспроводной локальной сетью, беспроводной сетью 2,4 и 5,0 ГГц IEEE 802.11b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, BLE с опциями встроенной и внешней антенны. Видео соединения на Radxa CM3 включают 1x HDMI до 4K x 2K при 60 Гц, 1x eDP на четыре полосы, 2,7 Гбит/с на полосу и 2x MIPI DSI на четыре полосы, 1,6 Гбит/с на полосу.

Вычислительный модуль Radxa ROCK3 (Radxa CM3) - это модульная система на основе ROCK3, содержащая процессор, память, флэш-память eMMC и блок управления питанием. Эти модули позволяют разработчикам использовать стек оборудования и программного обеспечения ROCK3 в своих собственных системах и форм-факторах. Вдобавок эти модули имеют дополнительные интерфейсы ввода-вывода сверх того, что доступно на платах ROCK3, что открывает больше возможностей для разработчика.