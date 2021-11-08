Radxa CM3 предлагает альтернативу Raspberry Pi CM4

Команда разработчиков Radxa представила новый вычислительный модуль, предлагающий альтернативу Raspberry Pi CM4, работающий от Rockchip RK3566, четырехъядерный процессор Cortex-A55 (ARM v8) 64-битный SoC @ 2,0 ГГц с поддержкой 1 ГБ, 2 ГБ, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ памяти eMMC. Подключения на плате включают 1 порт USB 2.0 (высокоскоростной), 1 порт USB 3.0 (5 Гбит/с), 1 хост PCIe с 1 полосой, Gen 2 (5 Гбит/с) и 2 порта SATA, один общий с USB 3, один общий с PCIe. С опциональной беспроводной локальной сетью, беспроводной сетью 2,4 и 5,0 ГГц IEEE 802.11b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, BLE с опциями встроенной и внешней антенны. Видео соединения на Radxa CM3 включают 1x HDMI до 4K x 2K при 60 Гц, 1x eDP на четыре полосы, 2,7 Гбит/с на полосу и 2x MIPI DSI на четыре полосы, 1,6 Гбит/с на полосу.

Вычислительный модуль Radxa ROCK3 (Radxa CM3) - это модульная система на основе ROCK3, содержащая процессор, память, флэш-память eMMC и блок управления питанием. Эти модули позволяют разработчикам использовать стек оборудования и программного обеспечения ROCK3 в своих собственных системах и форм-факторах. Вдобавок эти модули имеют дополнительные интерфейсы ввода-вывода сверх того, что доступно на платах ROCK3, что открывает больше возможностей для разработчика.
Комментарии и отзывы Radxa CM3
Темный режим на Windows 11…
Темный режим на Windows 11Windows 11 начнет развертывать свои масштабы для всех уже 5 октября. Он будет доступен в виде бесплатного…
Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSD…
Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSDКомпания QNAP сегодня представила новый компактный NASbook TBS-464, оптимизированный для твердотельных на…
Microsoft официально выпускает Windows 11…
Microsoft официально выпускает Windows 11Сегодня Microsoft официально выпускает стабильную Windows 11 по всему миру. Обновление бесплатно для суще…
Новое обновление Apple MacOS Monterey ломает старые устройст…
Новое обновление Apple MacOS Monterey ломает старые устройстApple недавно выпустила обновление macOS 12 Monterey для соответствующих устройств Mac, которое впервые б…
Google прекращает использование службы Fiber TV…
Google прекращает использование службы Fiber TVGoogle объявила, что прекращает использование своей службы Fiber TV и вместо этого пользователям «модерни…
Apple предоставили разработчикам и тестировщикам tvOS 15.1 b…
Apple предоставили разработчикам и тестировщикам tvOS 15.1 b Apple теперь выпускает tvOS 15.1 beta 2 для общедоступных бета-тестеров. Более того, компания также разд…
Мини-ПК EliteMini CR50…
Мини-ПК EliteMini CR50Miniforum представил новое дополнение в своей линейке систем мини-ПК, объявив о новом EliteMini CR50 на б…
Мини компьютер с доступом в интернет Raspberry Pi Zero PoE U…
Мини компьютер с доступом в интернет Raspberry Pi Zero PoE UЛюбители платформы Raspberry Pi, желающие выйти в интернет через мини-ПК Raspberry Pi Zero, должно заинте…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor