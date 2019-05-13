Rage 2 получит как минимум два платных дополнения

Тот факт, что Rage 2 — игра для одного игрока, не означает, что её игровой процесс останется статичным. Разработчики хотят постоянно развивать игру и добавлять новый контент, как это обычно происходит в многопользовательских проектах. В планах есть два платных дополнения: одно в августе («Восстание призраков») и одно в ноябре. Хотя сюжета не так много, нам пообещали новые истории, области и оборудование для обоих дополнений.

К счастью, не за всё придется доплачивать. Скины с оружием, мировые события, испытания — все они будут доступны в течение 2019 года. Таким образом, пользователи захотят остаться в игре даже после полного прохождения. Напомним, что релиз Rage 2 состоится уже 14 мая.