Rainbow Six Siege новые персонажи

Ubisoft показывает двух новейших персонажей для Rainbow Six: Siege во время лайв-трансляции Rainbow Six Invitational. Новые персонажи, Lion и Finka, будут выпущены в рамках турнира Operation Chimera и станут первым релизом запланированного на 3-й квартал этого года.В этот сезон добавят два новых атакующих персонажа, обладающих способностями, которые могут повлиять на исход матча независимо от того, где они находятся на карте. Lion и Finka - скоростные, бронзовые персонажи с тремя основными вариантами оружия, чтобы дать вам некоторую гибкость, и оба будут эффективны в конкурентном мультиплеере, а также в кооперативных режимах Terrohunt и Outbreak. Чтобы увидеть этих персонажей в действии и узнать об их уникальных гаджетах, смотрите видео ниже.