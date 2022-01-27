Rambus поставляет контроллер PCIe 6.0 следующего поколения

Rambus, ведущий поставщик микросхем и микросхем IP сегодня объявила о выпуске своего контроллера PCI Express (PCIe) 6.0. Спецификация PCIe — это предпочтительное межсоединение для широкого круга рынков с интенсивным использованием данных, включая центры обработки данных, AI/ML, высокопроизводительные вычисления, автомобилестроение, интернета, оборону и аэрокосмическую промышленность. Контроллер Rambus PCIe 6.0, оптимизированный по мощности, площади и задержке, обеспечивает скорость передачи данных до 64 гигатранзакций в секунду (ГТ/с) для высокопроизводительных приложений. Кроме того, контроллер обеспечивает современную безопасность с механизмом целостности и шифрования данных (IDE), который отслеживает и защищает каналы PCIe от физических атак.

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