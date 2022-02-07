Ранний выпуск Sifu имеет некоторые проблемы с запуском на PlayStation

Sifu был выпущен вчера для всех, кто предварительно заказал делюкс-издание приключенческого боевика о кунг-фу, но у тех, кто купил его на PlayStation, возникли проблемы с его загрузкой. Хотя PlayStation заявляет, что с тех пор решила проблему, похоже, что у некоторых игроков все еще возникают проблемы с доступом к игре.

В качестве потенциального решения Sloclap предлагает перезагрузить вашу консоль и запустить игру из вашей библиотеки. Если вы используете PS5, вы также можете попробовать перейти в «Настройки»> «Пользователи и учетные записи»> «Другое»> «Восстановить лицензии», а затем нажать «Восстановить», чтобы начать процесс восстановления. Проблемы возникли, когда игра должна была выйти в эфир в воскресенье утром в 7 утра по восточному времени. Пользователи быстро заметили, что таймер обратного отсчета игры в PlayStation Store, который сегодня утром должен был показывать «00:00:00», завис на несколько дней вперед, не позволяя игрокам, оформившим предварительный заказ игры и загрузить ее.

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