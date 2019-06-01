Раскрыта дата релиза культовых Baldur’s Gate и Icewind Dale для PS4, XONE и Switch

Уже в сентябре пользователи PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch смогут поиграть в культовые классические ролевые игры.

Skybound Games анонсировали, что выпустят улучшенные Baldur’s Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights и Planescape Torment еще в феврале. Теперь ре разработчики поделились датой релиза переизданий. Обе части Baldur’s Gate со всеми дополнениями выйдут уже 27 сентября. В тот же день геймеры смогут купить сборник с Planescape Torment: Enhanced Edition и Icewind Dale Enhanced Edition. Neverwinter Nights: Enhanced Edition выйдет уже 6 декабря, и получит 10 приключений на основе D&D, кооператив и мультиплеер.

Каждый сборник обойдется геймерам в $50, а предзаказ уже можно оформить на сайте разработчиков. Поддержка HD экранов, переработанное управление, а также мультиплеер прилагаются. К тому же фанаты дисков смогут прикупить физические версии каждого издания.