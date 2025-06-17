Раскрыта основная особенность чипов Intel Nova Lake-S

Сегодня появились новые подробности о настольных процессорах Intel Nova Lake-S, которые в основном затрагивают конфигурацию памяти новых чипов и PCIe-линий. Инсайдер под ником Jaykihn опубликовал данные о спецификациях PCIe и USB для платформы Nova Lake-S — судя по этой информации, система получит всего 48 линий PCIe, из которых 24 линии PCIe 5.0 будут напрямую подключены к процессору, ещё 4 линии PCIe 5.0 выделены для шины DMI, а ещё 8 линий PCIe 5.0 и 16 линий PCIe 4.0 — через чипсет. Кроме этого, новая платформа предложит поддержку 8 портов SATA III, до 14 USB 2.0, 10 USB 3.2 на 5 Гбит/сек, 10 USB 3.2 на 10 Гбит/сек и 5 USB 3.2 на 20 Гбит/сек. Также подтверждено, что количество линий PCIe 5.0 возрастёт до 36. Как и раньше, 4 из них отведены под DMI, но оставшиеся 32 можно использовать для видеокарт (x16) и NVMe SSD (x4, x8 и другие конфигурации).

Это означает, что платформа сможет поддерживать, например, две полноценные видеокарты по x16 или одну x16 и несколько скоростных SSD. Что касается поддержки оперативной памяти, то здесь тоже наметился серьёзный прогресс. Если в Arrow Lake-S нативной частотой считалась DDR5-6400 (хотя некоторые платы позволяли разгонять до 9000 MT/сек и выше), то Nova Lake-S будет поддерживать DDR5-8000 MT/сек на штатных настройках. Это значительное увеличение, указывающее на переработанный контроллер памяти. При использовании оверклокерских модулей или CUDIMM можно будет добиться скоростей более 10000 MT/сек, что тоже впечатляет.