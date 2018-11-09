Раскрыты новые особенности процессора Kirin 980

8 ноября в Москве прошло закрытое пресс-мероприятие Huawei, посвященное процессору Kirin 980, на котором построены флагманские модели Mate 20 и Mate 20 Pro. В рамках мероприятия были обсуждены все основные особенности и преимущества процессора. Спикером мероприятии стал Саймон Сюй — директор отдела разработки мобильных процессоров для смартфонов. Он с 2004 года занимается исследованиями и разработкой мобильных чипсетов в компании Huawei.

Основные особенности нового процессора Kirin 980

Kirin 980 приблизительно на 30% меньше площади кристалла прошлого поколения

Kirin 980 на 20% быстрее, по сравнению с Kirin 970

Kirin 980 на 40% более энергоэффективен, чем Kirin 970

Kirin 980 состоит из 6,9 миллиардов транзисторов

Kirin 980 стал первым в мире процессором, поддерживающий модем 1.4Gbps Cat.21