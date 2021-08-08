Раскрыты системные требования Battlefield 2042 для ПК

Благодаря тестерам участвующим в закрытом альфа-тестировании стали известны системные требования к предстоящей игре на ПК от DICE и EA - Battlefield 2042. Однако, системные могут отличатся от релизной версии. Напомним, что официальный запуск Battlefield 2042 намечен на октябрь этого года.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD FX-8350
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 Ti или Radeon RX 560

Рекомендованные системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT
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