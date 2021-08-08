Раскрыты системные требования Battlefield 2042 для ПК

Благодаря тестерам участвующим в закрытом альфа-тестировании стали известны системные требования к предстоящей игре на ПК от DICE и EA - Battlefield 2042. Однако, системные могут отличатся от релизной версии. Напомним, что официальный запуск Battlefield 2042 намечен на октябрь этого года.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 (64-битная)

Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD FX-8350

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 Ti или Radeon RX 560

Рекомендованные системные требования: