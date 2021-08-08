Раскрыты системные требования Battlefield 2042 для ПК
Благодаря тестерам участвующим в закрытом альфа-тестировании стали известны системные требования к предстоящей игре на ПК от DICE и EA - Battlefield 2042. Однако, системные могут отличатся от релизной версии. Напомним, что официальный запуск Battlefield 2042 намечен на октябрь этого года.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD FX-8350
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 Ti или Radeon RX 560
Рекомендованные системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT
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Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: Сегодня 11:41. Продукт - Battlefield 2042