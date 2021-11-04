Raspberry Pi Build HAT позволяет комбинировать LEGO и искусственный интеллект воедино

Новая плата Raspberry Pi Build HAT по цене 25 долларов США теперь доступна для покупки и подключается к 40-контактному разъему GPIO на мини-ПК, она может использоваться для управления до четырех двигателей и датчиков LEGO Technic из коллекции LEGO Education SPIKE. Build HAT поддерживает все 40-контактные платы GPIO Raspberry Pi, включая Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi Zero.
Удобный дизайн Build HAT означает, что все компоненты находятся внизу, оставляя место для минифигурок LEGO или для мини-макета. Вы можете подключить платц напрямую к Raspberry Pi с помощью прикрепленного кабеля, используя 9-миллиметровые прокладки для обеспечения стабильного управления.