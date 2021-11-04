Raspberry Pi Build HAT позволяет комбинировать LEGO и искусственный интеллект воедино

Raspberry Pi Foundation выпустил свой последний аксессуар Raspberry Pi в виде удобной Raspberry Pi Build HAT, которая позволяет комбинировать двигатели и датчики LEGO Technic с компьютерами Raspberry Pi. Предоставляя отличный способ участвовать в творческом обучении. Build HAT - часть нового сотрудничества между Raspberry Pi и LEGO Education, направленного на расширение охвата обучения STEAM.

Новая плата Raspberry Pi Build HAT по цене 25 долларов США теперь доступна для покупки и подключается к 40-контактному разъему GPIO на мини-ПК, она может использоваться для управления до четырех двигателей и датчиков LEGO Technic из коллекции LEGO Education SPIKE. Build HAT поддерживает все 40-контактные платы GPIO Raspberry Pi, включая Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi Zero.

Удобный дизайн Build HAT означает, что все компоненты находятся внизу, оставляя место для минифигурок LEGO или для мини-макета. Вы можете подключить платц напрямую к Raspberry Pi с помощью прикрепленного кабеля, используя 9-миллиметровые прокладки для обеспечения стабильного управления.