Raspberry Pi Compute Module 4 оценен в $25

Компания Raspberry Pi представила новый одноплатный ПК Raspberry Pi Compute Module 4, который стоит всего 25 долларов вместо 35 долларов у стандартной модели Raspberry Pi 4. Новинка характеризуется более компактными размерами 55:40 мм, четырехъядерным процессором Broadcom BCM2711 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1, 2, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4-3200 SDRAM, 8, 16 или 32 ГБ флеш-памяти eMMC (есть версия Compute Module 4 Lite без флеш-памяти), интерфейсами GPIO, UART, I2C и SPI, а также адаптерами Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 в качестве опции.

Новинка не имеет собственных разъемов – для этого пользователи могут купить плату Compute Module 4 IO Board с двумя полноразмерными интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами USB 2.0, сетевым портом Gigabit Ethernet RJ45, слотом для карт памяти microSD и слотом PCIe Gen2 x1.