Рассекречена цена и характеристики объектива Samyang AF 45mm F1.8 Sony E

В сети появились практически полные характеристики еще не представленного полнокадрового автофокусного объектива Samyang AF 45mm F1.8 для камер с байонетом Sony E. Итак, грядущая новинка характеризуется фокусным расстоянием 45 мм, максимальной диафрагмой f/1,8, минимальной диафрагмой f/22, оптической схемой из семи элементов в шести группах, девятью лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,45 м, диаметром фильтра 49 мм, диаметром 61,8 мм, длиной 56,1 мм, массой 162 г, а также просветляющим покрытием UMC. Рекомендуемая цена объектива составит 399 долларов.