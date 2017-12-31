Рассекречены характеристики процессоров Snapdragon 670, 640 и 460

Недавно стало известно о том, что в первом квартале следующего года стартует массовое производство нового процессора Qualcomm Snapdragon 670. Сегодня сетевые источники опубликовали технические характеристики этого изделия и двух других готовящихся к выпуску чипсетов – Snapdragon 640 и Snapdragon 460. Итак, процессоры Snapdragon 670 и Snapdragon 640 будут выполнены по 10-нанометровой технологии. Модель Snapdragon 670 получит четыре ядра Kryo 360 Gold с тактовой частотой до 2,0 ГГц и четыре ядра Kryo 385 Silver с частотой до 1,6 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и сотовый модем X16 LTE со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Чип Snapdragon 640 получит два ядра Kryo 360 Gold с тактовой частотой до 2,15 ГГц и шесть ядер Kryo 360 Silver с частотой до 1,55 ГГц, графику Adreno 610 и модем Х12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Чипсет Snapdragon 460 будет изготовлен по 14-нанометровой технологии. Его оснастят восемью ядрами Kryo 360 Silver с частотой до 1,8 и 1,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 605 и модемом Х12 LTE. Все процессоры будут поддерживать оперативную память LPDDR4X-1866.