Расслабляющий массажер для глаз Aurai

Компания Aurai на выставке IFA 2018 продемонстрировала водный массажер для глаз над которым работала в течение многих лет.

Данный массажер очень похож на VR-очки. При одевании на глаза он начинает создавать пульсирующие действия за счет струй воды из-за чего дает расслабиться вашим глазам и мышцам лица.

Также он может чередовать режимы нагрева и охлаждения воды.

Стоимость данного массажера будет составлять 239 долларов. Теперь компания также готовится к созданию более портативной модели Rio, которую он планирует выпустить в первом квартале 2019 года на сумму от 150 до 175 долларов.