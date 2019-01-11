Растаможка машин в Украине дешевле, чем в России

2019-01-11, Автор - Айдар Ибрагимов; [21]

Ни для кого не является секретом, что средний возраст автомобиля на котором ездят граждане напрямую зависит от уровня их доходов. К примеру, средний возраст автомобиля в Украине уже достиг отметки в 20 лет, а в России - 13 лет. При этом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) средний возраст автомобилей не превышает трех лет, а в развитых странах Европы - 7 лет. Аутсайдером является Куба, где средний возраст автомобиля достигает 40 лет. Для того чтоб как-то исправить ситуацию растаможка автомобилей в Украине стала значительно дешевле чем ранее, хотя она уже и до снижения была дешевле, чем в России.

Наберите в поисковой системе "растаможка машин украина" и вы увидите, что для дизельного двигателя объемом 3 литра таможенная пошлина составляет 2,209 евро за кубический сантиметр объема, хотя до этого это была цифра равная 2,680 евро. В России ставка составляет 3 евро за кубический сантиметр объема и в обязательном порядке надо заплатить утилизационный сбор за ввезенный вами будущий "мусор". И 3 евро за кубический сантиметр это в том случае, если возраст ввозимого автомобиля менее 5 лет, если ему уже более пяти лет - то ставка возрастает до 5 евро за кубический сантиметр,

Тем самым, если вы решите ввезти в Россию шестилетний автомобиль с дизельным трехлитровым двигателем то должны будете уплатить порядка 17500 долларов США, а за четырехлетний 10600 долларов США. Средняя стоимость подобных автомобилей в Европе порядка 20 000 евро, тем самым, вы можете видеть, что государству вам придется отдать не менее половины стоимости в том и другом случае. Следовательно, внутренний рынок вторичных автомобилей можно считать достаточно закрытым от внешних влияний.

Каков выход? Выход заключается в поиске автомобилей на внутреннем рынке, либо приобретение нового автомобиля в наших автосалонах. Ведь ни для кого не является секретом, что у многих автопроизводителей есть договора с правительством, которые позволяют им ввозить в страну новые автомобили произведенные в Европе со значительной скидкой.


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