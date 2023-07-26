Ratchet and Clank: Rift Apart получит поддержку DirectStorage и не только

Видеоигра Ratchet and Clank: Rift Apart уже сегодня отправится на ПК в магазине Steam со множеством новых функций, включая поддержку технологии Microsoft DirectStorage и технологии декомпрессии за счёт мощностей видеокарты. Соответственно, Ratchet and Clank: Rift Apart, насколько мы можем судить, станет первой игрой, которая внедрит декомпрессию через интерфейс DirectStorage, а поддержка DirectStorage значительно повысит скорость загрузки игры и потоковую передачу ресурсов в реальном времени.

В отличие от предыдущих игр, использующих технологию декомпрессии на базе видеокарты (эту технологию, например, уже использует Portal: Prelude RTX), которая задейтвовала расширения Vulkan от NVIDIA, для запуска игры Ratchet and Clank: Rift Apart требуется именно технология декомпрессии от Microsoft DirectStorage, чтобы обеспечить высокую частоту кадров даже на мощных компьютерах. Благодаря данной технологии по мере продвижения игроков через новые миры игры, текстуры и ресурсы подгружаются в режиме реального времени, что было бы невозможно без декомпрессии видеокартой. Помимо данной передовой технологии игра получила обширный перечень поддерживаемых технологий — речь про технологию апскейлинга DLSS 2/3, DLAA, AMD FSR 2 и интеграцию технологии Intel XeSS для повышения производительности с помощью масштабирования изображений. Также была добавлена поддержка широкоформатных мониторов 21:9, 32:9 и 48:9, что делает проект даже более привлекательным, чем на консолях.
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