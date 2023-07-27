Ratchet and Clank: Rift Apart вылетает на видеокартах AMD…

Многие игры за последние несколько лет сталкивались с проблемами связанными с трассировкой лучей — Elden Ring, Spider-Man Remastered, The Witcher 3 Enhanced Edition и Cyberpunk 2077 (хотя у последней проблемы были явно не только с трассировкой лучей). Несмотря на то, что Ratchet and Clank: Rift Apart не является новой игрой, процесс портирования на ПК может привести к потенциальным проблемам стабильности в день релиза, так как код игры был переделан для работы на аппаратном обеспечении, которое отличается от PlayStation 5. Мы видели подобное с Spider-Man Remastered, где производительность на ПК значительно улучшилась после нескольких недель обновлений и исправлений ошибок. Впрочем, это всё равно достаточно странная ситуация.