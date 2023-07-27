Ratchet and Clank: Rift Apart вылетает на видеокартах AMD

Свежее описание обновления для последнего драйвера Adrenalin от AMD версии 23.7.2 подтвердило, что некоторые видеокарты линейки Radeon (включая флагманскую модель RX 7900 XTX) перестают отвечать при запуске Ratchet and Clank: Rift Apart с включёнными эффектами трассировки лучей. Компания AMD активно работает над исправлением данной проблемы, но пока не сообщает о дате выпуска исправления. Исходя из заметок обновления складывается впечатление, что проблема связана с драйвером, но это также может быть проблемой, требующей исправления со стороны разработчиков игры. К сожалению, сбои в играх в день релиза, связанные с эффектами трассировки лучей, не являются чем-то новым в современной игровой индустрии.

Многие игры за последние несколько лет сталкивались с проблемами связанными с трассировкой лучей — Elden Ring, Spider-Man Remastered, The Witcher 3 Enhanced Edition и Cyberpunk 2077 (хотя у последней проблемы были явно не только с трассировкой лучей). Несмотря на то, что Ratchet and Clank: Rift Apart не является новой игрой, процесс портирования на ПК может привести к потенциальным проблемам стабильности в день релиза, так как код игры был переделан для работы на аппаратном обеспечении, которое отличается от PlayStation 5. Мы видели подобное с Spider-Man Remastered, где производительность на ПК значительно улучшилась после нескольких недель обновлений и исправлений ошибок. Впрочем, это всё равно достаточно странная ситуация.
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