Razer Kishi V2 Теперь работает и с iPhone

Мобильный игровой контроллер Razer Kishi второго поколения теперь доступен для iPhone. Как и в случае с версией для Android, представленной Razer несколько месяцев назад, геймпад стоит 100 долларов. Вы можете заказать его на веб-сайте Razer. Самое большое отличие от первого Kishi заключается в механизме, который удерживает две стороны вместе и удерживает ваш телефон на месте. Razer отказался от гибкого моста в пользу более прочной раздвижной версии (аналогично установке, используемой его конкурентом Backbone). Это делает Kishi V2 совместимым со всеми современными iPhone, а именно с iPhone 6S и более поздними телефонами, а также с обоими поколениями iPhone SE. Более того, если вы удалите резиновые вставки, вы сможете сохранить чехол телефона, когда будете вставлять его на место.

Кроме того, Razer заменила переключатели, заменив мембраны V1 микропереключателями от своих консольных контроллеров Wolverine V2. «Это дает преимущества в скорости отклика на нажатие, комфорте и тактильной обратной связи», — утверждает Razer. Между тем, теперь на передней панели есть кнопка «Поделиться» и две дополнительные программируемые кнопки рядом с триггерами. Пользователи могут настроить эти кнопки в приложении Razer Nexus. Вам также понадобится это приложение, чтобы поделиться своим игровым процессом на YouTube, нажав кнопку «Поделиться». Кроме того, вы сможете найти поддерживаемые игры через приложение, которое можно запустить с помощью специальной кнопки на геймпаде.