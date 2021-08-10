Razer Zephyr планируют отправить в бета-тест

Впервые мы узнали о Razer Zephyr на выставке CES 2021, когда маска ещё называлась Project Hazel. Zephyr — это многоразовый прозрачный респиратор N95 с активной вентиляцией, беспроводным футляром для автостерилизации и, конечно же, RGB. Стоит отметить, что Razer теперь называет Zephyr носимым очистителем воздуха, и, похоже, он претерпел некоторые изменения в дизайне. Во-первых, похоже, что Razer отказалась от ушных дужек и заменила их регулируемыми ремешками через голову, которые, как мы полагаем, должны лучше сидеть на вашем лице и сделать ношение очков немного более удобным. Мы также дополнительную вентиляцию возле подбородка маски и более компактный дизайн, благодаря которому люди, носящие маску, выглядят менее похожими на киберпанк-преступников.

И хотя в определённых странах планируется полноценный бета-тест, который позволит проверить работоспособность устройства в самых различных сценариях работы, Razer до сих пор не назвала ни цену, ни дату выпуска своей новой маски. Также важно упомянуть, что Razer заявила, что это маски не медицинского уровня и не соответствуют требованиям для медицинского оборудования, что, конечно, говорит о многом — производитель не хочет брать на себя ответственность, так что просто убирает упоминание о медицинском оборудовании. С другой стороны, обычные маски, которые сейчас носят люди, на самом деле тоже не дают полноценной защиты, хотя без них банально в магазин за продуктами могут не пустить.
Комментарии и отзывы Razer Zephyr
Обзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой ап...
Не так давно мы изучили ультразвуковые аппараты ReadySkin neoSki...
Обзор Dr.Bei GF3. Портативный ирригатор...
Уход за полостью рта является одной из самых важных составляющих профилактики заболеваний зубов и десен. ...
Обзор ReadySkin ZY8300. Аппарат для ульт...
В центре внимания сегодня ультразвуковой аппарат ReadySkin ZY8300, поддерживающий сразу четыре режима и п...
Обзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toot...
На прошлой неделе мы поделились опытом эксплуатации ирригатора ...
Обзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическа...
Не так давно мы проводили изучение электрической зубной щетки Polaris PETB 0101 с пятью режимами работы, ...
Обзор Polaris PWS 1883DGFI. Умные весы с...
Тестируемые сегодня умные весы Polaris PWS 1883DGFI умеют не только вести статистику измерений, но и подд...
Обзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный уль...
В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование ирригатора Dr.Bei GF3...
Обзор Polaris PETB 0101. Электрическая з...
Одним из главных факторов профилактики заболеваний зубов и десен является гигиена полости рта. Ежедневная...
Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизациейОбзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисомОбзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом
Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритмаОбзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor