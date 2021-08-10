Razer Zephyr планируют отправить в бета-тест

Впервые мы узнали о Razer Zephyr на выставке CES 2021, когда маска ещё называлась Project Hazel. Zephyr — это многоразовый прозрачный респиратор N95 с активной вентиляцией, беспроводным футляром для автостерилизации и, конечно же, RGB. Стоит отметить, что Razer теперь называет Zephyr носимым очистителем воздуха, и, похоже, он претерпел некоторые изменения в дизайне. Во-первых, похоже, что Razer отказалась от ушных дужек и заменила их регулируемыми ремешками через голову, которые, как мы полагаем, должны лучше сидеть на вашем лице и сделать ношение очков немного более удобным. Мы также дополнительную вентиляцию возле подбородка маски и более компактный дизайн, благодаря которому люди, носящие маску, выглядят менее похожими на киберпанк-преступников.

И хотя в определённых странах планируется полноценный бета-тест, который позволит проверить работоспособность устройства в самых различных сценариях работы, Razer до сих пор не назвала ни цену, ни дату выпуска своей новой маски. Также важно упомянуть, что Razer заявила, что это маски не медицинского уровня и не соответствуют требованиям для медицинского оборудования, что, конечно, говорит о многом — производитель не хочет брать на себя ответственность, так что просто убирает упоминание о медицинском оборудовании. С другой стороны, обычные маски, которые сейчас носят люди, на самом деле тоже не дают полноценной защиты, хотя без них банально в магазин за продуктами могут не пустить.