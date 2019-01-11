Razer объявляет об интеграции Amazon Alexa и старте программы Connected Devices

Razer объявляет об интеграции Amazon Alexa с устройствами, поддерживающими Razer Synapse 3 – популярную у миллионов пользователей платформу «Интернета вещей». Razer так же сообщает, что программа Razer Chroma Connected Devices, анонсированная в июне на Computex 2018, теперь официально запущена с 15 новыми партнерами. К экосистеме Razer Chroma присоединится более 300 новых продуктов. Возможность управлять игровыми устройствами при помощи микрофонов и гарнитур откроется в Razer Synapse 3 с поддержкой Alexa. К примеру, подсветка Razer Chroma, используемая во множестве игр, будет управляться голосом. Alexa, интегрированная в Synapse 3, так же позволит управлять умным освещением Philips Hue и откроет доступ к десяткам тысяч иных возможностей. Доступ к объединенной экосистеме Razer Chroma теперь имеют и иные производители. Их устройства, включая корпуса для ПК, материнские платы, вентиляторы охлаждения и прочие, можно подключить при помощи отдельного модуля.

Во втором квартале 2019 года пользователям Razer Synapse в Канаде и США станет доступен новый модуль, позволяющий напрямую взаимодействовать с Alexa или подключиться при помощи гарнитур и микрофонов oт Razer для управления элементами подсветки и игровыми настройками. Активация в других странах запланирована на конец года. Razer Chroma поддерживает устройства от AMD, AOC, ASRock, Biostar, Colorful, Cougar, Ducky Channel, EK Waterblocks, Lian Li, MSI, Team Group, Thermaltake, ViewSonic, Wooting, и Zotac.