Razer показала игровой стол Project Sophia

Однако претензия на производительность настольных компьютеров остается в силе, поскольку современные мобильные графические процессоры и центральные процессоры настолько близки к своим более крупным собратьям, что способны обеспечить высочайшую производительность в игровых мирах. И, конечно же, игровой стол поддерживает Chroma RGB с широкой световой полосой, опоясывающей рабочий стол. Такое решение выглядит достаточно нереалистичным, конечно же, но стоит отметить, что компания Razer буквально каждый год показывает на своей презентации удивительные гаджеты, которые никогда потом не отправляются в релиз. Это просто способ привлечь внимание к своему бренду при помощи странного игрового гаджета с яркой обложкой.