Razer показала игровой стол Project Sophia

На презентации CES 2022 компания Razer официально представила концепт Project Sophia, который является неким представлением модульного игрового стола, который обещает стать «игровой боевой станцией будущего», но все еще каким-то образом ощущается как гигантский ноутбук. Основная идея заключается в игровом столе со стеклянной крышкой, под которой вы можете разместить тринадцать отдельных модулей, чтобы по-настоящему персонализировать свою установку. Project Sophia обещает производительность настольного компьютера, хотя реальный вычислительный модуль очень похож на использование мобильных компонентов — он выглядит так, как будто кто-то вырвал печатную плату из ноутбука Blade и швырнул ее под кофейный столик.

Однако претензия на производительность настольных компьютеров остается в силе, поскольку современные мобильные графические процессоры и центральные процессоры настолько близки к своим более крупным собратьям, что способны обеспечить высочайшую производительность в игровых мирах. И, конечно же, игровой стол поддерживает Chroma RGB с широкой световой полосой, опоясывающей рабочий стол. Такое решение выглядит достаточно нереалистичным, конечно же, но стоит отметить, что компания Razer буквально каждый год показывает на своей презентации удивительные гаджеты, которые никогда потом не отправляются в релиз. Это просто способ привлечь внимание к своему бренду при помощи странного игрового гаджета с яркой обложкой.