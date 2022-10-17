Razer представила консоль Edge 5G

Вчера компания Razer вышла на рынок портативных консолей со своим гаджетом под названием Razer Edge 5G, который у многих вызвал множество вопросов. В сети даже можно было встретить заявления о том, что этот гаджет может оставить в прошлом Steam Deck или что это как минимум достойный конкурент. На самом деле это совершенно не так, ведь у новинки производительность на голову ниже. В консоли Razer используется процессор Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, который является слегка усовершенствованным чипом, ранее установленным в различные планшеты. Тогда компании пытались конкурировать с Apple на рынке ARM-процессоров, так что решения от Qualcomm были более чем оправданы. Теперь слегка улучшенная версия установлена в этом гаджете, а значит, говорить о какой-то производительности на уровне Steam Deck не приходится.

Кроме того, автономность этого гаджета крайне сомнительная — дело в том, что производитель использует 2К-дисплей с частотой обновления в 144 Гц, что, безусловно, крайне приятно и круто, но сильно бьёт по батарее. В итоге говорить можно примерно о 4-5 часах времени автономной работы, что для портативной консоли в целом неплохо, но лишь в средних по нагрузке видеоиграх. Тяжёлые проекты способны убить батарею новинки за два часа, так что сравнивать устройство со Steam Deck, опять же, просто глупо. У Razer получилось нечто вроде смартфона, только с аппаратными контроллерами Razer Kishi V2 Pro в комплекте. Выглядит неплохо, но хочется посмотреть тесты в видеоиграх.
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