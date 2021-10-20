Razer представила микрофоны для опытных стримеров

Razer обновила свою линейку микрофонов для стримеров новыми версиями двух моделей Seiren. Seiren V2 Pro и Seiren V2 X — это микрофоны plug and play с фильтром для подавления нежелательных низких частот и аналоговым ограничителем усиления для устранения искажений голоса. У каждого микрофона есть регулятор усиления и кнопка отключения звука, а также разъем для наушников, а у V2 Pro также есть регулятор громкости. Они оба полностью настраиваются для микширования и звуковых профилей, и есть интеграция с программным обеспечением для микширования звука через Razer Synapse. По словам Razer, V2 Pro — это динамический микрофон с частотной характеристикой 20 Гц, позволяющий улавливать весь спектр звука. Компания заявляет, что это улучшенное предложения Elite, и оно обеспечивает «богатый и мощный вокал» с «превосходной четкостью и шумоподавлением». Между тем, V2 X — это новая версия Seiren X, появившаяся в 2017 году.

Это 25-миллиметровый конденсаторный микрофон с фирменным рисунком звукоснимателя, который, по мнению Razer, расширяет возможности устройства по изоляции голоса. Компания обещает «чистый и естественный вокал» даже с этой моделью V2 X, которая, теоретически, является базовой и недорогой. Кроме того, недавно Razer представила веб-камеру и карту захвата для стриминга новичков, а также гарнитуру начального уровня для консольных геймеров. Однако новейшие микрофоны предназначены для профессиональных и казуальных стримеров, которые могут захотеть улучшить качество звука своих потоков. V2 Pro стоит 150 долларов, а V2 X — 100 долларов.