Razer представила скутер для поездок по городу

Razor, да, та самая компания, которая выпускает все эти клавиатуры и мышки с RGB-подсветкой, снова стирает грань между электронным скутером и небольшим грузовым велосипедом со своим последним предложением под названием EcoSmart Cargo. Он выглядит как более продвинутая и полная версия EcoSmart Metro этой же компании, но с мощным задним багажником, в который помещается либо корзина, либо взрослое пассажирское сиденье, что позволяет взять с собой друга в поездку. Если он, конечно, не будет бояться такой поездки. Тем временем владелец и, вероятно, водитель данного транспортного средства будет ставить ноги на широкую бамбуковую площадку (покрытую липкой лентой), на которой установлен двигатель мощностью 1000 Вт в паре с батареей на 46,8 В. Razor заявляет, что он может развивать скорость до 30 км/час и имеет запас хода около 16,6 км или до 50 минут непрерывной работы. Это не такой уж большой диапазон, но, вероятно, его достаточно для того, чтобы кто-то добирался до работы (или учебы) и обратно.

Эта мощность будет передаваться через цепь на заднее колесо, оснащенное дисковым тормозом, которым можно управлять с помощью стандартного велосипедного тормоза на руле. Завершают пакет встроенные светодиодные фары и задние фонари, а также 16-дюймовые пневматические шины для более плавного движения по бездорожью. Хотя, конечно, кто на этом скутере будет ездить за пределами асфальта — большой вопрос. EcoSmart Cargo доступен для заказа с сегодняшнего дня по цене 1099 долларов США, а поставки начнутся ближе к середине сентября.
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