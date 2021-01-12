Razer продемонстрировали новые защитные маски Razer Hazel

Коронавирус затронул каждого человека, минимально или более серьезно, на каждого выпало свое испытание, и Razer выступила с инициативой “Битва для жизни”, переоборудовав часть производства предприятия, для производства необходимых защитных медицинских масок.

Они пожертвовали более 1 миллиона масок организациям здравоохранения и 100.000 масок пожертвовано сообществу Razer.

Razer выпустила свои собственные брендированные защитные маски. Одни имеют более классический дизайн, но выполнены в черной расцветке и зеленым шильдиком Razer.

Другой вариант более броский, для людей, которые хотят выделятся среди других людей в таких же масках.

Вдобавок к более классическим маскам, Razer представила новый проект маски, под кодовым названием Hazel, которые будут иметь отличительный внешний вид и кейс для транспортировки, в котором вы сможете продезинфицировать свою маску под УФ лампами, избавившись от всех бактерий и микробов.

Данная маска будет более безопасной. Сама маска исполнена из силикона и оснащена двумя медицинскими фильтрами N95, имеет активную вентиляцию, для более комфортного пользования. Благодаря чему ваше лицо не будет потеть, чесаться или появляться сыпь.

Razer Hazel будет оснащена новой технологией VoiceAMP и подсветкой. Благодаря технологии VoiceAMP, ваш собеседник всегда сможет понять, что вы хотите до него донести без каких-либо искажений в речи. А подсветка придаст вам большей индивидуальности среди других людей.

Также в комплекте с маской идет защитный транспортировочный кейс, который выполняет функцию стерилизатора и беспроводной зарядки маски. Он выполнен из прочного, надежного пластика для каждодневного использования. В него предустановлено 4 УФ лампы для полной дезинфекции маски.