Разработан оптический объектив, который в 20 раз тоньше волоса

Исследователи из Университета Юты разработали оптическую линзу, которая имеют толщину всего несколько микрон и в тысячу раз тоньше, чем обычные линзы, которые есть в смартфонах и дрон-камерах.

Новый объектив состоит из множества микроструктур, которые работают в унисон для преломления света на оптический датчик. Микроструктуры сродни крошечным пикселям в линзе, которые работают вместе, чтобы заставить всю структуру линзы функционировать как обычная кривая оптическая линза. Результат - более плоский и легкий объектив.

Исследователи утверждают, что их новые плоские линзы хорошо работают с тепловизорами. Их малый вес позволил бы беспилотным аппаратам летать дольше и дальше, чтобы, например, найти жертв стихийных бедствий.