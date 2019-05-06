Разработан светодиод, который светится любым цветом

В существующих дисплеях все цвета создаются тремя отдельными светодиодами. Управляя близко расположенными красными, зелеными и синими светодиодами, достигается необходимый оттенок. Ученые показали, что такого же эффекта можно добиться с помощью одного устройства.

Для этого они использовали нитрид-галлиевый светодиод, легированный одним редкоземельным ионом европия. Управляя плотностью рабочим циклом подачи импульсного тока, исследователи показали, что различные цвета можно получить путем комбинирования двух различных состояний возбуждения иона Eu3+(~620 нм и ~545 нм) с излучением от GaN (~ 430 нм). Активация нескольких возбужденных состояний не ограничивается системой GaN:Eu. Использование подобных светодиодов позволит повысить плотность пикселей в дисплеях и добиться более насыщенных цветов.