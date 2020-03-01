Разработана новая игра про самураев Samurai Jack

Разработчки Soleil, создатель игры Naruto для Boruto: Shinobi Striker, представила трейлер к новой игре Samurai Jack. Это ролевая игра в стиле хак-н-слэш. Игра будет использовать ту же графику, что и в мультсериале.

Трейлер показывает нам, оригинальный внешний вид главного героя - Джека. Разработчики предложат контент для игроков, которые смогут получить новые виды оружия и экипировки. Игра появится в этом году.