Разработана новая игра про самураев Samurai Jack

2020-03-01, Автор - Ramil; Продукт - Samurai Jack; [48]
Разработчки Soleil, создатель игры Naruto для Boruto: Shinobi Striker, представила трейлер к новой игре Samurai Jack. Это ролевая игра в стиле хак-н-слэш. Игра будет использовать ту же графику, что и в мультсериале.

Трейлер показывает нам, оригинальный внешний вид главного героя - Джека. Разработчики предложат контент для игроков, которые смогут получить новые виды оружия и экипировки. Игра появится в этом году.

    Рекомендуемые требования
  • ОС Windows 10 64 bit
  • ЦП Intel Core i7 7-го поколения
  • ОЗУ 16 Gb
  • Графика GTX 1080
  • Жесткий диск 10 Gb свободного места

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