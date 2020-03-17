Разработчик 343 Industries готовит Halo 2 Anniversary

Выпуск второй части Anniversary предлагает впечатляющий визуальный апгрейд по сравнению с оригиналом. Будет улучшена производительность и стабильность игры. Изменен игровой процесс и обновлен пользовательский интерфейс. Halo 2 будет добавлена в Halo: The Master Chief Collection для ПК. Halo 2: Anniversary будет содержать долгожданные режимы игры Halo: Reach Forge и Theatre.

Проект Halo 2 Anniversary следующая задача для команды разработчиков. Компания 343 Industries скоро запустит публичное тестирование. Ожидаемая дата конец марта. Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться в программе Halo Insider. Регистрация бесплатная, вам необходимо предоставить разработчики технические характеристики вашего ПК.