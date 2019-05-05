Разработчик CS:GO, Half‑Life 2 и Left 4 Dead ушел из Valve

Один из ключевых разработчиков CS:GO Мэтт Вуд покинул Valve после 17 лет работы в компании. Помимо последней игры в серии Counter-Strike, он также занимался созданием уровней в Half-Life 2, кооперативным режимом в Portal 2 и различными аспектами Left 4 Dead и Left 4 Dead 2.

Вуд не сообщил, чем планирует заниматься дальше. В описании профиля в твиттере он указал, что стал независимым разработчиком игр. Планирует ли он создать собственную студию, неизвестно. Вуд — не первый разработчик, который покинул Valve за последний год.