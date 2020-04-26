Разработчик Canonical выпускает Ubuntu Linux Focal Fossa

Ubuntu - это самая популярная настольная операционная система на базе LInux. Операционная система стала такой популярной из-за простоты в использовании, она красива и очень стабильна. Она подходит как для начинающих, так и для экспертов.

Focal Fossa кодовое название новой версии. В новой версии доступны инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта. Ubuntu 20.04 LTS также включает Secure Boot для защиты от низкоуровневых атак и руткитов.

Ubuntu Linux Focal Fossa использует новый рабочий стол GNOME 3.36. Новым дополнением является добавление фракционного масштабирования, открывающая дополнительные параметры изображения. Доступны новые параметры хранения во время установки. Ubuntu 20.04 LTS можно скачать на официальном сайте.