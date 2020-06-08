Разработчик DICE выпустила летнее обновление для Battlefield V. В апреле стало известно, что после летнего апдейта поддержка Battlefield V прекратится. Новое обновление весит около 9,75 Гб и приносит много дополнительного контента, как итог, освободит разработчиков для работы над следующим проектом.

Разработчик DICE получит больше ресурсов в свое распоряжение, так как поддержка Star Wars Battlefront II также прекращается. Новое обновление добавляет две новые карты, новые виды оружия и боевой транспорт. За игрой Battlefield V будут продолжать следить небольшая команда из технической поддержки, для устранения возникших проблем и ошибок.