Разработчик DICE выпустила летнее обновление для Battlefield V

Разработчик DICE выпустила летнее обновление для Battlefield V. В апреле стало известно, что после летнего апдейта поддержка Battlefield V прекратится. Новое обновление весит около 9,75 Гб и приносит много дополнительного контента, как итог, освободит разработчиков для работы над следующим проектом.

Разработчик DICE получит больше ресурсов в свое распоряжение, так как поддержка Star Wars Battlefront II также прекращается. Новое обновление добавляет две новые карты, новые виды оружия и боевой транспорт. За игрой Battlefield V будут продолжать следить небольшая команда из технической поддержки, для устранения возникших проблем и ошибок.
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