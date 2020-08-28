Разработчик Digital Extremes выпустил обновление для Warframe Heart of Deimos

Последнее обновление для Warframe Heart of Deimos наконец-то вышло. Разработчик Digital Extremes изначально планировал выпустить обновление на все доступные платформы, но владельцам Nintendo Switch придется немного подождать.

Heart of Deimos принесет богатый контент в игру. Действие игры будет проходить на Луне, населенной инопланетянами. Игроки могут управлять модернизируемыми, настраиваемыми, мощными костюмами для сражения с противником. Добавлены новые виды оружия, улучшенный игровой процесс, механика и многое другое.