Разработчик Epic Games предлагает две бесплатные игры

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - Epic Games ; [93]
Компания Epic Games предлагает две бесплатные игры каждую неделю. Игры будут доступны до 12 марта.

Offworld Trading Company компьютерная игра в жанре стратегии. Разработана студией Mohawk Games. Действие игры происходит на Марсе. Ваше оружие - это торговля. Добывайте сырье, торгуйте с оппонентами. В игре есть одиночный режим с набором миссий, а также мультиплеер.

Gonner это видеоигра в стиле roguelike. Вы можете стрелять и использовать способности героя. В игре представлена четыре мира, переход к следующему ознаменуется победой босса предыдущего мира.

Комментарии и отзывы Epic Games
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