Разработчик Epic Games предлагает две бесплатные игры

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Offworld Trading Company компьютерная игра в жанре стратегии. Разработана студией Mohawk Games. Действие игры происходит на Марсе. Ваше оружие - это торговля. Добывайте сырье, торгуйте с оппонентами. В игре есть одиночный режим с набором миссий, а также мультиплеер.

Gonner это видеоигра в стиле roguelike. Вы можете стрелять и использовать способности героя. В игре представлена четыре мира, переход к следующему ознаменуется победой босса предыдущего мира.